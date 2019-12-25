Петербург начнет рабочую неделю с +27 градусов тепла

Атмосферное давление будет понижаться.

Стало известно, какой прогноз погоды подготовили синоптики для Петербурга на 15 июня. По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в предстоящий в понедельник в Петербурге – переменная облачность и погода без осадков.

Ветер примет восточное направление. Ночью он будет слабый, а днем усилится до 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, днем показатели термометров поднимутся дл +25...+27 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.

Фото: Piter.tv