В воскресенье жителей Ленобласти порадует тёплая и сухая погода

В течение дня столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов и до +27 градусов в южных районах.

В воскресенье, 18 июня, в 47-ом регионе ожидается сухая и тёплая погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

В ночное время суток температура составит от +8 до +13 градусов. У воды воздух прогреется до +16. В течение дня столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов и до +27 градусов в южных районах.

Порывы северо-восточного ветра разгонятся от 6 до 11 м/c/ Атмосферное давление останется практически неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что в субботу в Петербурге произошла смена антициклонов.

Фото: Piter.TV; МЧС