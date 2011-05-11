В воскресенье жителей Ленобласти порадует тёплая и сухая погода

В воскресенье, 18 июня, в 47-ом регионе ожидается сухая и тёплая погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.
В ночное время суток температура составит от +8 до +13 градусов. У воды воздух прогреется до +16. В течение дня столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов и до +27 градусов в южных районах.
Порывы северо-восточного ветра разгонятся от 6 до 11 м/c/ Атмосферное давление останется практически неизменным.
Ранее мы сообщили о том, что в субботу в Петербурге произошла смена антициклонов.
Фото: Piter.TV; МЧС
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