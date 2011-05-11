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В воскресенье жителей Ленобласти порадует тёплая и сухая погода
Сегодня, 18:57
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В воскресенье жителей Ленобласти порадует тёплая и сухая погода

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В течение дня столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов и до +27 градусов в южных районах.

В воскресенье, 18 июня, в 47-ом регионе ожидается сухая и тёплая погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

В ночное время суток температура составит от +8 до +13 градусов. У воды воздух прогреется до +16. В течение дня столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов и до +27 градусов в южных районах.

Порывы северо-восточного ветра разгонятся от 6 до 11 м/c/ Атмосферное давление останется практически неизменным. 

Ранее мы сообщили о том, что в субботу в Петербурге произошла смена антициклонов.

Фото: Piter.TV; МЧС

Теги: ленинградская область, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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