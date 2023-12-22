Незначительное потепление придёт в Ленобласть 9 января

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Во вторник, 9 января, в Ленинградской области ожидается небольшое потепление. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Днём местами может идти мокрый снег, а на востоке области ожидается сильный снегопад и возможна метель. Ночью и днём преимущественно подуют западный и северо-западный ветры со скоростью 4-9 м/с и 8-13 м/с.



Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -6 до -11 градусов, а местами может похолодать до -12...-17 градусов. Днем ожидается от -3 до +2 градусов, а на востоке около -7...-10 градусов.

Водителям и пешеходам следует быть осторожнее на дорогах. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что первый в году снегопад начался в Петербурге.

Фото: Pxhere