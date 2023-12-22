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Первый в году снегопад начался в Петербурге
Сегодня, 15:25
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Первый в году снегопад начался в Петербурге

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Снегопад постепенно отступал на юг города и к 13:40 полностью покинул город.

В последний день новогодних каникул, 8 января, Петербург удивил жителей первым снегопадом в 2024 году. Пушистый снег покрыл улицы города после долгих морозных январских дней, когда не было ни одной снежинки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Осадки".

Снегопад постепенно отступал на юг города и к 13:40 полностью покинул город. Гидрометцентр заранее предупредил, что снегопады будут непродолжительными.

Однако ветер остаётся в районах, прилегающих к Финскому заливу. Кроме того, ГУ МЧС РФ напоминает о необходимости быть осторожными в этой ситуации, предостерегая от остановки автомобилей под деревьями и обходе ненадежных конструкций.

Ранее мы сообщили о том, что в  начале недели в Петербург пришло долгожданное потепление.

Фото: Pxhere

Теги: зима, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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