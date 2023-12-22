В начале недели в Петербург пришло долгожданное потепление

Температура воздуха составит -4…-6°.

В понедельник, 8 января, на погоду в Северной столице повлияет тёплый сектор циклона, выходящий своим центром из акватории Баренцева моря в Поморье. Горожан ожидает облачность с прояснениями, пройдёт кратковременный снег и заметно потеплеет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Температура воздуха составит -4…-6°, по Ленобласти -3…-8°, на местами до -11°.

Порывы западного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV