Стоимость такси выросла в Петербурге

Эксперты объясняют увеличение цен более высоким уровнем дохода населения и удобством использования такси.

Летом в Петербурге наблюдался рост стоимости услуг такси. Согласно данным аналитического центра "Чек Индекс", средний чек за поездку увеличился на 10%, достигнув отметки в 613 рублей. При этом количество заказов возросло на 7%.

Эксперты объясняют увеличение цен более высоким уровнем дохода населения и удобством использования такси. Также на ситуацию повлиял рост продаж автомобилей, связанный с ожидаемым повышением утилизационного сбора.

Кроме того, приток большого числа туристов в летний период также мог стать фактором роста спроса на услуги такси.

Ранее мы сообщили о том, что производство кроссовера Xcite X-Cross 8 началось в Петербурге.

Фото: Piter.TV