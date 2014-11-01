"Поезд здоровья" прибыл на Московский вокзал в рамках акции против диабета

За 66 дней поезд сообщением "Владивосток — Москва" проехал почти 20 тыс. км и побывал на 37-ми станциях в 30-ти регионах.

В понедельник, 13 ноября, на Московском вокзале в Северной столице началась информационно-просветительская акция "Поезд здоровья" с девизом "Вместе против диабета". Об этом сообщила пресс-служба городского комздрава.

Акция проходит по всей стране и служит для напоминания гражданам о важности профилактических медосмотров. Также она проводится для напроминания о распространённых причинах хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета.

За 66 дней поезд сообщением "Владивосток — Москва" проехал почти 20 тыс. км и побывал на 37-ми станциях в 30-ти регионах. На каждой из остановок проводятся профилактические медосмотры и консультации медиков. Во вторник, 14 ноября, состав будет находиться уже в Москве.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Петербурге откроют 11 дополнительных кабинетов психологов.

Видео: Telegram / Комздрав Петребурга