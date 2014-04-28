До конца года в Петербурге откроют 11 дополнительных кабинетов психологов

С 1 июля психологов посетили 8238 петербуржцев.

До конца 2023 года в Северной столице откроется 11 дополнительных кабинетов медико-психологического консультирования. Об этом куда пишет "Петербургский дневник".

Консультацию специалиста в таких кабинетах можно получить в любом районе по полису ОМС. Число кабинетов психологов до 2024 года в городе достигнет 78-ми. В районах с небольшой плотностью населения будут доступны 1-2 кабинета, а в спальных районах их число возрастёт до 6-ти. Как уточнила главный внештатный специалист по медицинской психологии петербургского комздрава Елена Исаева, запись на приём доступна через портал "Госуслуги", по телефону 122, через кол-центры, в поликлинике по месту прописки (даже в случае отсутствия там кабинета психолога).

С 1 июля психологов посетили 8238 петербуржцев. Наиболее часто пациентов беспокоят такие проблемы, как различные тревожные расстройства, расстройства настроения, панические атаки, депрессия.

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Фото: Unsplash (Marco Bianchetti)