Первый поезд в Лабытнаги отправился из Петербурга

Пассажиры могут совершать деловые поездки в ЯНАО, а также побывать в регионе в качестве туристов.

Во вторник, 13 июня, из Северной столицы стартовал первый пассажирский поезд в Лабытнанги. Об этом пишет Telegram-канал Октябрьской железной дороги (ОЖД).

На перроне прошло выступление артистов, которые исполнили песни народов севера. Железнодорожная связь с Ямало-Ненецким автономным округом позволит горожанам совершать деловые поездки, а также посмотреть регион в качестве туристов, полюбоваться природой и северным сиянием.

С 15 июня поезд будет отправляться в 10:00 из Петербурга и в 16:48 из Лабытнанги. В пути он совершит 64 остановки В Ленинградской, Вологодской, Архангельской областях и Республике Коми. Курсировать по маршруту поезд будет до 10 декабря.

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Фото: Telegram / СПб-Главный