Поезд "Петербург – Москва" насмерть сбил пенсионера под Тосно

По предварительный данным, 73-летний мужчина переходил рельсы на "красный".

В среду, 17 августа, скоростной поезд "Санкт-Петербург – Москва" сбил 73-летнего пенсионера на ж/д переезде станции "Трубниково" под Тосно. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Предварительно сообщается, что мужчина переходил железнодорожные пути на красный свет. От полученный травм он скончался на месте.

Отмечается, что машинист поезда сделал всё необходимое для предотвращения летального исхода: включил световые сигналы и применил экстренное торможение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге арестовали таксиста, который насмерть сбил женщину у Дворцовой площади.

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