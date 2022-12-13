Поезд Деда Мороза прибыл в Петербург

Волшебника и его команду встретили на перроне юные горожане и их родители.

В пятницу, 6 января, на станцию Новый Петергоф прибыл новогодний поезд Деда Мороза. Волшебника на перроне ждали маленькие петербуржцы и их родители.

В этом году дедушка взял с собой в путешествие не только Снегурочку, но и целую сказочную команду – он прибыл в Петербург с Тетушкой Аушкой, Дедом Трескуном, гномом, кроликами, тигром, снеговиком и шуршиком. Зимние персонажи развлекали собравшихся на платформе песнями и танцами. Также ребята могли проявит себя в праздничном квесте.

Напомним, что поезд Деда Мороза преодолеет маршрут в 33 тыс. км. Волшебник посетит не только Северную столицу, но и Сочи, Москву, Великий Новгород, Петрозаводск, Мурманск, Выборг. Всего в его маршруте числится 200 остановок.

Ранее петербуржцам рассказали о работе общественного транспорта в рождественскую ночь.

Фото: ВКонтакте / Поезд Деда Мороза