Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Все желающие смогут принять участие в праздничной программе.

Поезд Деда Мороза, украшенный в новогоднем стиле, прибыл в Москву. Об этом сообщает "РИА Новости".

Поезд совершил остановку на Белорусском вокзале. Стоянка продлится с 10 утра до 22 часов вечера. Все желающие смогут принять участие в праздничной программе и попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане. Также гостям предложат посетить вагон-лавку с сувенирами.

По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Ивана Колесникова, в нынешнем году поезд Деда Мороза посетил 61 город России. Его посетили более 270 тысяч участников.

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Видео: Telegram / РИА Новости