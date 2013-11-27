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Восемнадцатый поезд "Балтиец" прошёл приёмочные испытания

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Сборка следующей партии "Балтийцев" начнётся на Октябрьском электровагоноремонтном заводе с декабря.

Завод-изготовитель поезда для петербургского метро "Балтиец" выполнил свои обязательства на 2023 год. На данный момент 18-ый состав прошёл приемочные испытания и готов к эксплуатации. Как сообщила пресс-служба комтранса Петербурга, это последняя поставка, запланированная на 2023 год.

Сборка следующей партии "Балтийцев" начнётся на Октябрьском электровагоноремонтном заводе с декабря. В конце 2031 года парк городской подземки пополнят 950 вагонами данной модели: это позволит обновить 50% парка.

Напомним, что проект реализован за счёт средств, выделенных по поручению Президента РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее мы сообщили о том, что в  турникет в честь дня рождения петербургского метрополитена отправился коллекционный жетон "Балтиец".

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: поезд балтиец, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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