Восемнадцатый поезд "Балтиец" прошёл приёмочные испытания

Сборка следующей партии "Балтийцев" начнётся на Октябрьском электровагоноремонтном заводе с декабря.

Завод-изготовитель поезда для петербургского метро "Балтиец" выполнил свои обязательства на 2023 год. На данный момент 18-ый состав прошёл приемочные испытания и готов к эксплуатации. Как сообщила пресс-служба комтранса Петербурга, это последняя поставка, запланированная на 2023 год.

Сборка следующей партии "Балтийцев" начнётся на Октябрьском электровагоноремонтном заводе с декабря. В конце 2031 года парк городской подземки пополнят 950 вагонами данной модели: это позволит обновить 50% парка.



Напомним, что проект реализован за счёт средств, выделенных по поручению Президента РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее мы сообщили о том, что в турникет в честь дня рождения петербургского метрополитена отправился коллекционный жетон "Балтиец".

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха