В турникет в честь дня рождения петербургского метрополитена отправился коллекционный жетон "Балтиец"

Петербургскому метрополитену 15 ноября исполнилось 68 лет.

Петербургскому метрополитену 15 ноября исполнилось 68 лет. В этот день в 1955 году открылась первая линия метро протяженностью 10,8 км – от Автово до площади Восстания. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Сегодня метрополитен Северной столицы – это 5 линий протяженностью почти 125 км и 72 станции. За 9 месяцев 2023 года метрополитен перевез 491,4 млн пассажиров.

Сегодня в честь праздничной даты, в турникет отправился коллекционный жетон "Балтиец", выпущенный ко дню рождения "Петербургского метрополитена".

В торжественной церемонии гашения жетона приняли участие начальник подведомственного Комитету по транспорту ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Степнов, а также ветераны метрополитена и будущие молодые специалисты – студенты колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта.

Коллекционный жетон "История подвижного состава Ленинградского-Петербургского метрополитена. Вагон "Балтиец"" можно приобрести с 15 ноября: без блистера – на станции "Автово", в блистере – во всех кассах метро.

Ранее стало известно, что стикеры для потерявшихся детей разместят на всех станциях метро Петербурга.

Видео: пресс-служба петербургского метрополитена