Принадлежащую адвокату дорогую иномарку подожгли на Чекистов

Ранее мужчина получал угрозы.

В ночь на среду, 14 февраля, неизвестные злоумышленники подожгли внедорожник Exeed VX, принадлежащий адвокату, в Красносельском районе Петербурга. Как стало известно Piter.TV, ранее мужчина получал угрозы.

Установлено, что стоимость сгоревшего автомобиля оценивается в 4,3 млн рублей. Инцидент произошел на улице Чекистов. Пожарные быстро потушили пламя, но автомобиль получил серьёзные повреждения. Выгорели передняя часть, включая фары, бампер и двигатель. Салон поврежден, и разбиты стекла.

Полиция разыскивает поджигателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Вертолетной сгорел автомобиль.

Фото: Piter.TV