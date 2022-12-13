В Тосненском районе наполовину сгорел автомобиль

Вечером среды, 1 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании капота авто, припаркованного на Железнодорожной улице в гп Ульяновка (Тосненский район Ленобласти). Рассматривается вариант поджога. Об этом стало известно Piter.TV
Оперативниками по указанному адресу была Mitsubishi Outlander 2004 года выпуска с обгоревшей передней частью. Иномарка красного цвета принадлежит 35-летней женщине.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Колпино загорелась Lada Granta без номеров.
Фото: Piter.TV
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