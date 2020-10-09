Поджог "Газели" на Пискаревском проспекте попал на видео

Правоохранители установили, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений.

В четверг, 8 октября, вечером у дома №37 на Пискаревском проспекте загорелась "Газель". Происшествие случилось по вине злоумышленника, который ее поджег. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 21:40. Пожар потушили граждане.

Правоохранители установили, что авто поджег 68-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате возгорания частично выгорел тент. В отношении нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после падения школьника из окна гимназии в Петербурге завели дело.

Видео: Piter.TV