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Поджог "Газели" на Пискаревском проспекте попал на видео

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Правоохранители установили, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений.

В четверг, 8 октября, вечером у дома №37 на Пискаревском проспекте загорелась "Газель". Происшествие случилось по вине злоумышленника, который ее поджег. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 21:40. Пожар потушили граждане.

Правоохранители установили, что авто поджег 68-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате возгорания частично выгорел тент. В отношении нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после падения школьника из окна гимназии в Петербурге завели дело. 

Видео: Piter.TV

Теги: газель, поджог, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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