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Подземный пешеходный переход у Биржевого моста готов на 50 процентов
Сегодня, 14:54
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Подземный пешеходный переход у Биржевого моста готов на 50 процентов

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Тоннель под площадью Академика Лихачева станет безопасным пешеходным маршрутом от Тучкова Моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости.

Сейчас у Биржевого моста строится подземный пешеходный переход. Работы выполнены на 54 процента. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Общая длина перехода вместе со спусками составит 130 метров. Пешеходы будут спускаться вниз по пандусам, а не по лестничным сходам. Тоннель под площадью Академика Лихачева станет безопасным пешеходным маршрутом от Тучкова Моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости. Проект планируют сдать  в этом году.

Специалисты завершили устройство буронабивных свай на пандусах тоннеля. Подрядчик выполнил облицовку пола подземной части тоннеля. Кроме того, специалисты закончили гранитную облицовку стен камнем из месторождения "Красногорское" в Ленобласти. В техническом помещении залили полы, сделали отделку, уложили плитку, на 85 процентов смонтировали оборудование. Также уже собран водомерный узел. 

Стартовали работы по бетонированию. Присоединение к сетям Ленэнерго продолжается. Кроме того, начались дорожные работы на данном участке.

Ранее мы писали, что Кузнецовскую улицу осветили более 220 новый светодиодных фонарей.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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