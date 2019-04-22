Общественный транспорт объезжает улицу Руставели из-за сильного подтопления

Устранять проблему выдвинулись сотрудники "Водоканала".

В пятницу, 30 июня, после сильного ливня участок улицы Руставели на перекрёстке с проспектом Науки ушёл под воду. Огромная лужа вынудила водителей общественного транспорта отправиться в объезд. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Так, движение автобусов и трамваев было отведено с 13:30. Троллейбусные маршруты № 8, 16, 18, 38 едут до конечной станции "Улица Маршала Тухачевского".

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", отметили, что на борьбу с подтоплением вышли бригады предприятия. Вода постепенно уходит, однако на первом этапе канализация всё же не справилась с наплывом дождевой воды.

Ранее мы сообщили о том, что более 4,5 км сетей водоснабжения и водоотведения построят в Репино.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)