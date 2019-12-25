Более 4,5 км сетей водоснабжения и водоотведения построят в Репино

Работы планируют завершить к февралю 2024 года.

В Курортном районе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" прокладывает водопроводные канализационные сети общей протяженностью более 4,5 км. Об этом рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Работы проводятся на двух участках: от Большого проспекта до сети на Песочной улице и от 2-го Лесного переулка до Большого проспекта.

Для удобства местных жителей и минимизации ущерба благоустройству монтаж сетей выполняют в основном закрытым методом прокладки трубопровода без устройства траншей и ограничений для водителей.

На данный момент специалисты проложили 1,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. Работы планируют завершить к февралю 2024 года.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вышли на дежурство 67 бригад "Водоканала" для борьбы с последствиями ливня.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга