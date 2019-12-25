Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тосненском районе

Вечером в среду, 14 августа, на 668 км трассы "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 50-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Infiniti QX56, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора столкнулся с Hyundai Solaris, который двигался по встречной полосе и поворачивал налево на разрешающий сигнал. За рулем Hyundai находился 30-летний мужчина.

В результате данного столкновения Infiniti перевернулся.Пострадала 12-летняя пассажирка Infiniti, которую с различными травмами средней степени тяжести доставили в больницу. Установлено, что предполагаемый виновник аварии в 2024 году 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.