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Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тосненском районе
Сегодня, 10:06
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Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тосненском районе

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Установлено, что предполагаемый виновник аварии в 2024 году 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Вечером в среду, 14 августа, на 668 км трассы "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 50-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Infiniti QX56, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора столкнулся с Hyundai Solaris, который двигался по встречной полосе и поворачивал налево на разрешающий сигнал. За рулем Hyundai находился 30-летний мужчина.

В результате данного столкновения Infiniti перевернулся.Пострадала 12-летняя пассажирка Infiniti, которую с различными травмами средней степени тяжести доставили в больницу. Установлено, что предполагаемый виновник аварии в 2024 году 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП со смертельным обгоном произошло в Приозерском районе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум") 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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