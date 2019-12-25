В Петербурге на станции Кушелевка подросток погиб от удара током

Его тело нашли на цистерне товарного поезда.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Калининском районе подросток погиб от удара током. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции Кушелевка на Политехнической улице. Подростка нашли в ночь на воскресенье на цистерне товарного поезда. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге спасти молодого человека не удалось.

Согласно заключению медиков, молодой человек погиб от удара током. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото:pixabay