В Колпино 14-летняя девушка отравилась таблетками

Пострадавшую увезли в больницу с острым пероральным отравлением группой лекарств.

В среду, 3 февраля, в полицию поступила телефонограмма из детской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 14-летней девушки с острым пероральным отравлением группой лекарств. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девушку увезли в больницу из квартиры дома №56 на Тверской улице в Колпино. Она отравилась рядом опасных лекарств.

Семья, в которой проживает пострадавшая, полная. Девочка состоит на учете в ПДН с сентября 2020 года.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что трехлетний ребенок отравился таблетками родителей в Петербурге.

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