15-летний подросток сбежал из Ленобласти в Петербург, чтобы быть с любимой

Мама подростка обратилась за помощью после месяца его отсутствия дома.

Стало известно, что 15-летний подросток из Выборгского района сбежал в Петербург со своей девушкой. Накануне, 6 ноября, в полицию обратилась его мать, проживающая в поселке Первомайское, и попросила вернуть домой беглеца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина рассказала, что юноша сбежал уже месяц назад и за это время им удалось всего один раз поговорить по телефону. Во время этого разговора он и сообщил, что переехал в Петербург со своей девушкой и дома больше не появится. Адрес своего проживания он, очевидно, не раскрыл.

Полиция начала поиски сбежавшего подростка.

Ранее мы сообщали, что в Выборге подожгли окно здания суда.

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