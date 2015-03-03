Подросток из Электрогорска скончался после курения вейпа

Предположительно смерть была вызвана газовым отравлением.

В Электрогорске школьнику стало плохо после курения вейпа. Подростка попытались спасти его товарищи, однако он скончался до приезда скорой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на информацию от источников.

Как только у мальчика появились серъёзные признаки недомогания, находившейся рядом друг позвал ещё одного человека, который вызвал скорую помощь. Пока медики не приехали, пришедший на помощь попытался привести подростка в чувство, но тот уже потерял сознание.

По предварительной информации, причиной смерти могло послужить газовое отправление.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет сбившая четырёх человек студентка медвуза.

Фото: Piter.TV