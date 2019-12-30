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Подросток душил сотрудницу госучреждения в Выборгском районе
Сегодня, 17:29
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arteliseev

Подросток душил сотрудницу госучреждения в Выборгском районе

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Молодой парень пытался вырвать сумочку у женщины.

На заведующую отделом госучреждения, помогающего проблемным семьям и детям, напал малолетний преступник, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Преступление было совершено в Выборгском районе на 11-м этаже дома 130 по проспекту Энгельса около 17 часов. Как сообщает потерпевшая, преступник был подростком лет 16, ростом больше 170 см, волосы светлые, а лицо в прыщах. Злоумышленник попытался выхватить сумочку, стал душить женщину и ударил ее. Но когда та начала кричать, скрылся. 

Полиция проводит проверку по заявлению. 

Ранее мы сообщали, что камеры наблюдения помогли полицейским задержать злоумышленника в Красногвардейском районе. 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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