Подросток душил сотрудницу госучреждения в Выборгском районе

Молодой парень пытался вырвать сумочку у женщины.

На заведующую отделом госучреждения, помогающего проблемным семьям и детям, напал малолетний преступник, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Преступление было совершено в Выборгском районе на 11-м этаже дома 130 по проспекту Энгельса около 17 часов. Как сообщает потерпевшая, преступник был подростком лет 16, ростом больше 170 см, волосы светлые, а лицо в прыщах. Злоумышленник попытался выхватить сумочку, стал душить женщину и ударил ее. Но когда та начала кричать, скрылся.

Полиция проводит проверку по заявлению.

Ранее мы сообщали, что камеры наблюдения помогли полицейским задержать злоумышленника в Красногвардейском районе.