Подросток-безбилетник устроил драку в вестибюле станции метро "Горьковская"

Парень пытался пройти через турникет паровозиком без оплаты, однако сотрудница контроля его задержала.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства конфликта, который произошел накануне в вестибюле станции метро "Горьковская". Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что парень пытался пройти через турникет паровозиком без оплаты, однако сотрудница контроля его задержала. Безбилетник решил оказать сопротивление и начал накидываться на женщину. На помощь пришли другие пассажиры метро и сотрудники подземки.

В результате парню потребовалась помощь медиков. Он самостоятельно обратился в детский травмпункт, где у него диагностировали множественные кровоподтеки в области правого виска и лба, а также в области шеи и правого плеча. После оказания помощи безбилетника в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Проводится проверка.

Ранее мы писали, что профессионального карманника задержали на станции метро "Чернышевская" в Петербурге.

Фото: Piter.TV