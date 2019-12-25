Профессионального карманника задержали на станции метро "Чернышевская" в Петербурге

Сотрудники полиции задержали с поличным карманника на перегоне между станциями "Владимирская" и "Чернышевская". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна не заметила, что из ее кармана вытащили "Айфон", однако это увидели полицейские. Карманником оказался 34-летний нелегальный мигрант. Мужчину доставили в отдел полиции, он имеет несколько приводов за аналогичные кражи.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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