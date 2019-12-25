Подростки распылили газовый баллон и избили троих иностранных граждан в Петербурге

Полицейские задержали еще двух возможных участников группы подростков, которые напали на троих иностранных граждан в Петербурге. Всего на данный момент по подозрению в разбойном нападении задержали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
Полицейские установили, что участники данной группы 22-го октября 2020 года напали на троих граждан среднеазиатской страны на Трамвайном проспекте. Они распыляли в лица потерпевших газовые баллоны, а затем нанесли мужчинам не менее 10 ударов руками и ногами и телу. В ходе нападения агрессоры публично выкрикивали оскорбительные высказывания, касающиеся национальности потерпевших.
Отмечается, что двое из 16-летних задержанных учатся в медицинском колледже.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе обысков у подозреваемых изъяли пневматический пистолет, нож, маску с прорезями для глаз, мобильные телефоны, предметы с символикой ультраправой идеологии и так далее. Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, двое пока допрошены в качестве свидетелей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец получил условный срок за повреждение чужого автомобиля.
Фото: pixabay.com
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