Петербургские подростки устроили разборку с ножами в автобусе

Четверо парней и две девочки сначала громко слушали музыку, а затем начали ссориться, вытащив ножи. Было непонятно, в шутку это или всерьёз, но пассажиры были встревожены.

В вторник, 2 марта, группа школьников угрожала друг другу ножами во время поездки в городском автобусе в Невском районе Петербурга. Об этом рассказала читательница spb.aif.ru.

По словам женщины, около 17:30 она ехала на автобусе №191, когда заметила группу подростков в возрасте 13-15 лет. Четверо парней и две девочки сначала громко слушали музыку, а затем начали ссориться, вытащив ножи. Было непонятно, в шутку это или всерьёз, но пассажиры были встревожены. Самый высокий подросток вытащил складной нож и начал резать сиденья. Затем младший достал свой нож и сделал то же самое. Женщина сделала им замечание, но они не только не прекратили свои действия, но и начали вызывающе смотреть на неё.

Возле Зольной улицы школьники начали толкаться, а затем стали тыкать друг в друга ножами и спорить. Было непонятно, в шутку это или всерьёз, но ножи были обнажены.

Ранее мы сообщили о том, что на выигравшего миллион на ставках подростка напали сверстники.

Фото: Piter.TV