На Лиговском проспекте произошла драка подростков

В отношении двух участников конфликта составлены административные протоколы.

Вечером вторника, 27 июня, в полицию от сотрудника охраны ТРЦ "Галерея" поступил сигнал о драке с участием несовершеннолетних на Лиговском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе внезапно возникшего словесного конфликта были задержаны 16-летний учащийся 1 курса колледжа, два 17-летних и один 15-летний школьник, а также 15-летняя школьница. В отношении двух подростков составлены административные протоколы.

Несовершеннолетние переданы законным представителям, за медицинской помощью они не обращались.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино разыскивают подростков за секс с малолетними.

Фото: Piter.TV