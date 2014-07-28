На Лиговском проспекте произошла драка подростков

Вечером вторника, 27 июня, в полицию от сотрудника охраны ТРЦ "Галерея" поступил сигнал о драке с участием несовершеннолетних на Лиговском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.
В ходе внезапно возникшего словесного конфликта были задержаны 16-летний учащийся 1 курса колледжа, два 17-летних и один 15-летний школьник, а также 15-летняя школьница. В отношении двух подростков составлены административные протоколы.
Несовершеннолетние переданы законным представителям, за медицинской помощью они не обращались.
Ранее мы сообщили о том, что в Колпино разыскивают подростков за секс с малолетними.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все