Подростки Ленобласти вышли на летние работы

Уже более 200 подростков трудоустроились.

Биржа труда Ленобласти трудоустроила уже 228 подростков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Большинство трудоустроенных из Бокситогорского района – 109 человек. Также к работе приступили подростки из Волховского, Сланцевского, Кингисеппского, Гатчинского, Выборгского, Подпорожского, Волосовского, Всеволожского и Лужского районах.

Некоторые из них работают в администрации сельских поселений, однако большая часть занимается благоустройством территорий: подростки приводят в порядок территории школ, парков, памятных мест, а также организуют различные мероприятия. Рабочий день длится не более 4 часов.

50 учреждений региона получили 25 миллионов на трудоустройство более чем 3,5 тысяч подростков. Помимо зарплаты подростки могут получить 2250 за отработанный месяц от службы занятости.

Напомним, что приступить к работе могут школьники от 14 лет.

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