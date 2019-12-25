  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургским подросткам расскажут об уголовной ответственности за участие в митинге
Сегодня, 16:58
99
smirenny

Петербургским подросткам расскажут об уголовной ответственности за участие в митинге

0 0

Специалисты устроят брейн-ринги и интерактивные лекции.

Власти одного из муниципальных округов Петербурга решили заказать проведение викторины для школьников, вопросы в которой посвящены "теме предупреждения участия детей в протестной деятельности". Соответствующую закупку обнаружили "Открытые медиа". 

За проведение итнерактивных лекций чиновники муниципального округа Южно-Приморский готовы заплатить 1 164 400 рублей. Также власти округа заказали для подростков проведение трудотерапии, которая будет направлена на "устранение агрессии и девиаций у подростков". Дети будут создавать "браслет выживания" из парашютных строп с помощью зажигалки, пинцета и ножниц

Победители игры получат флэш-карты на 8 Гб или сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.

Ранее мы писали, что Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия "уголовный проступок".

Фото: Piter.TV

Теги: подростки, уголовная ответственность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
esmarinov
Сегодня 17:29

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии