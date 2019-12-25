Петербургским подросткам расскажут об уголовной ответственности за участие в митинге

Специалисты устроят брейн-ринги и интерактивные лекции.

Власти одного из муниципальных округов Петербурга решили заказать проведение викторины для школьников, вопросы в которой посвящены "теме предупреждения участия детей в протестной деятельности". Соответствующую закупку обнаружили "Открытые медиа".

За проведение итнерактивных лекций чиновники муниципального округа Южно-Приморский готовы заплатить 1 164 400 рублей. Также власти округа заказали для подростков проведение трудотерапии, которая будет направлена на "устранение агрессии и девиаций у подростков". Дети будут создавать "браслет выживания" из парашютных строп с помощью зажигалки, пинцета и ножниц

Победители игры получат флэш-карты на 8 Гб или сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.

Ранее мы писали, что Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия "уголовный проступок".

Фото: Piter.TV