Петербургским подросткам расскажут об уголовной ответственности за участие в митинге

Власти одного из муниципальных округов Петербурга решили заказать проведение викторины для школьников, вопросы в которой посвящены "теме предупреждения участия детей в протестной деятельности". Соответствующую закупку обнаружили "Открытые медиа".
За проведение итнерактивных лекций чиновники муниципального округа Южно-Приморский готовы заплатить 1 164 400 рублей. Также власти округа заказали для подростков проведение трудотерапии, которая будет направлена на "устранение агрессии и девиаций у подростков". Дети будут создавать "браслет выживания" из парашютных строп с помощью зажигалки, пинцета и ножниц
Победители игры получат флэш-карты на 8 Гб или сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.
Ранее мы писали, что Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия "уголовный проступок".
Фото: Piter.TV
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