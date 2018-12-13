Подозреваемых в педофилии активистов "Весны" оставили под стражей до 19 июня

По версии следствия, молодые люди устроили оргию с 14-летними школьницами.

Калининский районный суд продлил арест активистам "Весны" Владимиру Казаченко и Вадиму Тишкину, которых подозревают в педофилии. Молодые люди пробудут под стражей как минимум до 19 июня. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, Владимира Казаченко и Вадима Тишкина задержали в феврале 2019 года. Им предъявили обвинение по статье "Развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, Казаченко вместе со своим товарищем устроил оргию с 14-летними школьницами. Позже Тишкина обвинили еще и в краже кружки из кофейни Starbucks.

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Фото: Piter.TV