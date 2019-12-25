В Петербурге разыскивают подозреваемого в убийстве жителя Бокситогорска

Жертвой преступника стала женщина.

Полиция Петербурга ищет подозреваемого в убийстве жителя Бокситогорска. По данным МВД, мужчина может разгуливать по Приморскому району города. Об этом пишет 47news.

Уголовное дело по факту убийства было возбуждено 2 декабря. Жертвой 41-летнего преступника стала женщина.

В полицию поступили ориентировки на разыскиваемого мужчину. Он имеет худощавое телосложение и рост около 175 см.

Ранее мы писали, что после госпитализации в Петербурге исчез осуждённый за вымогательство житель Выборга.

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