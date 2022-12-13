Подозреваемого в убийстве матери пятерых детей на Урале арестовали на два месяца

Александр Белюшин будет под стражей до 11 марта.

Подозреваемый в убийстве матери пятерых детей на Урале арестован на два месяца, до 11 марта. Решение принято в Алапаевском городском суде Свердловской области. В преступлении обвиняется Александр Белюшин. Известно, что бывшая супруга мужчины Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года, а 9 января 2023 года был найден труп жертвы с признаками удушения. Еще спустя сутки в злодеянии признался 37-летний Белюшин. В ходе заседания фигурант расследования отметил, что не хотел убивать экс-жену. Он пояснил, что накануне видел образ погибшей и решил рассказать правду о произошедшем. Свидетели в суде отметили, что подозреваемый имеет взрывной характер, а также он часто избивал женщину, что и стало причиной их развода.

Напомним, что Александр Белюшин явился в правоохранительные органы с повинной, а также дал показания в качестве подозреваемого, он показал следователям, где находилось тело погибшей. Согласно версии государственного обвинения, изначально Любовь Белюшина якобы попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район. Там она собиралась найти себе новое жилье. Во время поездки пара поссорилась, после чего могло произойти убийство. Далее злоумышленние отвез тело жерты до моста, расположенного около реки Реж, а затем - спрятал его в ельнике.

В Екатеринбурге Mercedes-Benz протаранил пять автомобилей на парковке.

Фото и видео: Telegram / 112