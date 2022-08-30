Подозреваемого в изнасиловании школьницы омича задержали на кладбище

Мужчина рассказал, что ему пришлось несколько раз ударить ребенка.

Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки, прятался на одном из омских кладбищ. Об этом журналистам рассказали представители региональных правоохранительных органов. Во время допроса мужчина признался в совершении преступления. Он уточнил, что обманом смог увести ребенка на пустырь, где надругался над жертвой. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшую пришлось госпитализировать.

Задержан за девочку… подозреваемый

Мужчина уточнил, что изнасиловал девочку в поселке Новоомский в нетрезвом состоянии. Фигурант расследования не смог точно назвать время и дату преступления. По его словам, это произошло три дня назад.Подозреваемый заметил, что встретил жертву около цветочного магазина. Он пообещал ребенку купить коробку конфет и позвал с собой для того, чтобы взять деньги. Местный житель добавил, что на пустыре трижды ударил ребенка кулаком в лицо. В полиции установили, что житель Омска два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой гибель человека, а также за угрозу убийством. Решается вопрос о мере пресечения.

Пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет России