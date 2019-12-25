Подозреваемый в убийстве жителя Волховского района, совершенном в прошлом году, задержан полицией Петербурга

Подозреваемый в убийстве жителя Волховского района, совершенном в прошлом году, был успешно задержан петербургскими полицейскими.

События начали разворачиваться 7 февраля 2023 года, когда 58-летняя женщина обратилась в полицию с тревожным заявлением о безвестном исчезновении её 52-летнего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

Она отметила, что последний раз контактировала с мужем 30 мая 2022 года, после чего он исчез без вести. Следователи выяснили, что в последний раз муж потерпевшей был виден в обществе 51-летнего местного жителя, ранее судимого и не имеющего постоянного места жительства.

В ходе проверки установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему собеседнику несколько смертельных ударов ножом. Пострадавший скончался от полученных ран.

Для замалчивания убийства подозреваемый обернул тело погибшего в ковёр и избавился от него, бросив в дренажную канаву на прилегающей территории. Затем он замаскировал следы преступления, убрав тело под слоем земли, веток и мусора, а также устранив следы крови на месте происшествия. Кроме того, он унёс с собой нож и мобильный телефон погибшего, которые также были уничтожены.

После тщательного расследования и оперативных действий, подозреваемый был задержан 8 августа 2023 года. По данному случаю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за пособничество в убийстве, совершенном 28 лет назад.

Фото: Piter.TV

