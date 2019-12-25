Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области найден мёртвым

Молодой человек приезжал в посёлок в гости к родственникам.

Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трёх человек найден мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Известно, что на теле 18-летнего молодого человека были признаки суицида. Полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили его в лесной полосе рядом с поселком Большеорловское Борского района.

По информации правоохранительных органов, молодой человек приезжал в посёлок в гости к родственникам.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области вернут ряд ограничений по коронавирусу.

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