Подозреваемые в краже рюкзака с миллионом рублей задержаны в Измайлово

Полиция нашла двоих преступников.

Российские правоохранительные органы по столице задержали подозреваемых в краже рюкзака с крупной суммой денежных средств. В пресс-службе регионального управления МВД заметили, что с обращением пришел 33-летний местный житель. Мужчина рассказал оперативникам о том, что забыл свой рюкзак с миллионом рублей на скамейке возле дома на 2-й Парковой улице. Когда потерпевший вернулся, то его имущества уже не было. Он отметил, что деньги принадлежат его знакомому, который планировал купить электронную технику.

Сотрудники по району Измайлово задержали подозреваемых. Ими оказались 41-летний и 42-летний местные жители, один из которых ранее судим. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Гатчине поймали организатора незаконной легализации мигрантов.

Фото и видео: МВД Медиа