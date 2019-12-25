Подростка нашли мёртвым в коммунальной квартире на набережной Обводного канала

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 30 ноября, от 48-леетнего петербуржца поступило сообщение о том, что он обнаружил труп своего 16-летнего сына в 19-комнатной коммунальной квартире на набережной Обводного канала. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что школьник состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних, имел скрытный характер. Конфликтов в семье не было. За две недели до смерти подросток перестал посещать школу. По месту учебы характеризовался отрицательно, не реагировал на замечания учителей и оставался на повторное обучение. Также известно, что мать мальчика умерла в октябре от онкологического заболевания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в доме детского творчества на Пограничника Гарькавого внезапно умерла 13-летняя девочка.

Фото: Piter.TV