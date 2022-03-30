В лесах под Петербургом выросли подосиновики

Сейчас идет активный рост ретикулятусов (сетчатых белых грибов, также известных как дубовые), а также обычных дубовиков.

После дождя в лесах Ленинградской области и Санкт-Петербурга наблюдается увеличение количества грибов. Любители тихой охоты поделились фотографиями своей добычи из Тосненского района Ленинградской области в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Миколог Станислав Кривошеев отметил, что сейчас идет активный рост ретикулятусов (сетчатых белых грибов, также известных как дубовые), а также обычных дубовиков. Во время активного роста возникает вопрос, все ли наши ретикулятусы действительно являются таковыми. Некоторые образцы слишком похожи на обычные белые грибы (хотя для них еще рано, они не должны расти), другие напоминают боровики (однако боровиками они не могут быть по определению, поскольку здесь отсутствуют необходимые деревья), третьи имеют цвет и текстуру, похожие на южные бронзовые белые грибы.

Ранее мы сообщили о том, что после дождя на юге Петербурга выросли дубовики обыкновенные.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Станислав Кривошеев)