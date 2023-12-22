Подорожание машин с пробегом в Петербурге достигло 27%

Однако среди подержанных автомобилей были и те, что потеряли в стоимости.

Цены на подержанные автомобили в Петербурге и Ленобласти в среднем увеличились на 26,8% за год. Согласно отчёту экспертов Auto.ru, самый значительный рост стоимости демонстрирует автомобиль BMW 3-й серии поколения 2004-2010 годов. Его стоимость возросла на 62%, или на 1,5 млн рублей.

Honda Civic 2005-2009 годов подорожала на 791 тыс. рублей, что составляет 52,6%. Peugeot 308 2011-2015 годов подскочил в цене на 51,6%, или на 720 тыс. рублей. ВАЗ-2107 подорожал на 190 тыс. рублей, а Audi A8 2009-2014 годов продавался на 48,7% дороже, что составляет 2,4 млн рублей.

Однако среди подержанных автомобилей были и те, что потеряли в стоимости. Например, Volkswagen Passat 2019 года подешевел на 10,7%, Mercedes Vito – на 7,4%. Цены на BMW X7 2019-2020 годов снизились на 6,5%, а на BMW 7-й серии 2019 года – на 6,1%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские каршеринги увеличили долю китайских авто на 30-35%.

Фото: Piter.TV