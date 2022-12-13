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Новую программу по подготовке медсестёр запустят на базе петербургского онкоцентра
Сегодня, 9:40
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Новую программу по подготовке медсестёр запустят на базе петербургского онкоцентра

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Ежегодно город нуждается примерно в 6 тыс. единицах младшего медицинского персонала.

Онкоцентр им. Н.П. Напалкова и комздрав Северной столицы представят новый проект по подготовке медсестёр в городе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ежегодно город нуждается примерно в 6 тыс. единицах младшего медицинского персонала. При этом согласно регламенту на одного врача должна приходиться одна медсестра, а городские медицинские колледжи Петербурга готовят не более 2 тыс. специалистов в год.

Программа буде направлена на подготовку студентов. В ней предусмотрены как теоритические, так и практические занятия. Последние будут проходить в специальных  учебных классах окноцентра, оборудованных симуляторами.

Ранее главный фтизиатр Петербурга рассказал о завозном туберкулезе.

Фото: Piter.TV

Теги: медицина, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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