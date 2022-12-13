Специалисты готовят гидросистемы Петербурга к весеннему паводку

В период половодья осуществлять дежурство в городе будет мобильная аварийная бригада.

В Северной столице организована сезонная проверка готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к приходу весенних паводков. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В городе на оперативном управлении "Ленводхоза" состоят 103 объекта ГТС, каждый из которых проходит процедуры безаварийного пропуска вод во время полноводья. Специалисты изучают техническое состояние сооружений, проводят очистку конструкций от скопившихся мусора, снега и льда, устраняют неполадки работы механизмов.

Проверка направлена на устранение текущих недочётов и устранение угрозы ЧС. В период половодья осуществлять дежурство в городе будет мобильная аварийная бригада.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 16 марта окажется на периферии антициклона.

Фото: Правительство Петербурга