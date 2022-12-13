Петербург 16 марта окажется на периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В четверг, 16 марта, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена восточной периферией антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков, усилятся ночные морозы, днём по-прежнему +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv