Почти половина петербуржцев сделает недорогие подарки коллегам на Новый год

Также опрос выявил, что 41% организаций и компаний в Северной столице играют в "Тайного Санту".

Стали известны планы жителей Петербурга на подарки коллегам по работе к Новому году. Судя по данным опроса, проведённого аналитиками сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запад, 11% горожан намерены потратить на эти нужды не более 500 рублей.

При этом, 38% готовы порадовать коллег на сумму от 500 до 1 тыс. рублей. Всего 18% опрошенных считают отношения с коллегами очень важными и готовы потратить от 1 до 2 тыс. рублей на подарки, и лишь 5% готовы потратить от 2 до 3 тыс. рублей. Более того, 7% респондентов планируют потратить на подарки свыше 3 тыс. рублей.

Наконец, опрос выявил, что 41% организаций и компаний в Северной столице играют в "Тайного Санту", то есть, проводят анонимный обмен подарками.

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Фото: Pxhere