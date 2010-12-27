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Дольщики "Десяткино 2.0" подали иск о банкротстве компании "Норманн ЛО"
Сегодня, 7:47
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lesjasap

Дольщики "Десяткино 2.0" подали иск о банкротстве компании "Норманн ЛО"

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Два ЖК обратились в суд, чтобы признать застройщика банкротом.

В отношении застройщика нескольких объектов в Ленинградской области выдвинуто еще одно дело о банкротстве. На этот раз претензии к "Норманну ЛО" имеют дольщики жилых комплексов "Десяткино 2.0" и "Яркий". Они добиваются признания фирмы несостоятельной. На данный момент сумма иска уточняется.

Напомним, что первая процедура банкротства против компании запущена в апреле 2019 года. В конце июня кассация отменила решение нижестоящих инстанций и вернула предприятию статус застройщика. 

Дата заседания по новому разбирательству еще не определена. Известно, что в начале июля жители Ленобласти устроили митинг около недостроенных объектов в Мурино. Около 500 человек обратились за помощью к президенту России. В проблемных ЖК квартир дожидаются более 1,6 тысяч человек ( "Десяткино 2.0"), а в "Ярком" - 844 дольщика. Они должны были въехать в обещанные комплексы еще в декабре 2015 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что арбитражный суд Петербурга признал "Норманн" банкротом.

Фото: Piter.tv

Теги: банкротство, десяткино 2 0, жк яркий, ленобласть, норманн, норманн ло
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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