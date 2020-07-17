Видео с места ДТП: Под Ярославлем военный "Урал" раздавил "Ниву"

В жуткой аварии с военным "Уралом" погибли 3 человека.

В Ярославской области в ДТП с военным "Уралом" погибли 3 человека.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром, 17 тюля, в 8 часов 40 минут на въезде в посёлок Петровское со стороны Ярославля. Как сообщают очевидцы военная колонна "Уралов" в сопровождении автоинспекции двигалась по трассе в сторону Москвы. В военную колонну "затесались" 2 гражданских автомобиля, грузовик с алкоголем и частная "Нива".

По предварительным данным, впередиедущий "Урал" притормозил, в него влетел грузовик. Следом за грузовиком ехала "Нива", на которую наехал сзадиедущий "Урал".

В результате ДТП у грузовика полностью повреждена кабина. А "ниву" полностью замяло под военный тяжеловоз. Сообщается о 3 погибших, в том числе погибли оба водителя гражданских машин.

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Фото: ВК, жесть Ярославля

​​​​​​​Видео: ВК, Подслушано Ярославь