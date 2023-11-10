Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога

Обвиняемая рассказала, что выполняла задание представителя ВСУ.

Россиянка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в Ярославской области. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ФСБ РФ. Специалисты пояснили, что Второй Западный окружной военный суд по материалам силового ведомства признал виновной местную жительницу по статье за покушение на совершение террористического акта. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Напомним, что а феврале 2023 года Зотова была задержана при попытке поджечь пункт помощи размещенный в поселке Карабиха. В своей деятельности девушка использовала зажигательную смесь. В ходе допроса подозреваемая отметила, что совершила преступление по заданию военнослужащего ВСУ в целях дестабилизации деятельности органов власти.

В Петербурге за поджог комнаты возлюбленной перед судом предстал мужчина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости